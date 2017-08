Bottas : "Cette bataille est aussi la mienne"

Après une première moitié de saison couronnée de deux victoires pour huit podiums, Valtteri Bottas commence doucement à croire en ses chances de titre mondial.

Le Finlandais, parachuté chez Mercedes fin 2016 pour pallier le depart-surprise de Nico Rosberg, a surpassé les attentes en se battant régulièrement aux avants-postes au point d’occuper la troisième place au championnat à mi-saison.

Interrogé cette semaine par Sport Bild, Bottas a de nouveau évoqué le comportement de Lewis Hamilton en Hongrie lorsque son équipier lui rendit sportivement le podium après avoir échoué dans sa tentative de doubler les Ferrari pour la victoire.

"Tous les équipiers n’auraient pas agit de la sorte mais j’aurais quand même été très fâché s’il avait refusé notre accord", a-t-il déclaré.

"Depuis le début de saison, il est clairement stipulé que nous devons être traités sur la plus stricte égalité, poursuit-il. Même voiture, même équipement et aucune hiérarchie."

"Cette bataille est aussi la mienne, affirme-t-il. Je ne veux pas rester dans l’ombre de Lewis. Il n'en va pas uniquement du titre mais aussi de ma propre carrière."

Interrogé sur ses chances face au Britannique et Vettel, l’ex-pilote Williams n’a aucun doute sur ses capacités à décrocher la timbale.

"Oui, je peux devenir champion du monde, lance-t-il. Avec encore neuf courses à courir, je pense pouvoir les battre tous les deux. Je l'ai déjà fait cette année."

Et le Finlandais de conclure ; "Je m'améliore de course en course. Jamais je ne dirai qu'un adversaire est meilleur que moi. J'ai foi en mes capacités."

