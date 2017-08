Bottas aimerait être fixé pour 2018

Le marché des transferts devrait évoluer lentement pendant la trêve estivale, les grosses annonces n'étant prévues qu'au mois de septembre. Parmi elles, le prolongement probable du contrat de Valtteri Bottas chez Mercedes.

Le pilote finlandais avait été appelé l'hiver dernier à remplacer Nico Rosberg après que le Champion du monde ait soudainement décidé de renoncer à poursuivre sa carrière, malgré un nouveau contrat de deux ans avec la marque à l'étoile. Toto Wolff a alors dû négocier un rachat de l'accord liant Williams à Bottas pour récupérer son protégé et l'installer au volant de la seconde Flèche d'argent.

La durée de cet engagement s'est limitée à un an dans un premier temps, voilà pourquoi il est aujourd'hui question de le prolonger. Entretemps, Bottas a parfaitement répondu aux attentes en remportant deux Grands Prix et en pointant au troisième rang du classement provisoire à mi-saison, à seulement 33 points du leader Sebastian Vettel et à 19 points de son équipier Lewis Hamilton.

"C'est un bon moment pour se poser et discuter de l'avenir, indique Wolff. Nous avons déjà parlé avec Valtteri avant Budapest et j'aimerais que nous tombions d'accord dans les semaines qui viennent, idéalement avant la tournée asiatique qui commence mi-septembre."

"Nous allons progresser dans nos pourparlers pendant la trêve, confirme Bottas. Les dernières semaines ont été très chargées et il fallait se concentrer sur les Grands Prix qui se succédaient à un rythme effréné. Maintenant, le temps est plus propice mais il n'y a pas d'urgence, même si j'aimerais être fixé sur mon sort le plus rapidement possible."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.