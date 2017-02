Bottas est "affamé comme personne d'autre"

Valtteri Bottas a récemment reçu des encouragements particulièrement chaleureux de la part de Timo Rumpfkeil, patron de l’écurie Motopark, pour ses débuts chez Mercedes.

C’est avec la formation allemande que le Finlandais avait raflé haut-la-main les titres NEC et Eurocup de Formule Renault 2.0 en 2008.

Le nouvel équipier de Lewis Hamilton devrait se mettre en évidence grâce à la rage de vaincre qui l’anime depuis ses débuts en monoplace.

"Je suis persuadé que 'Walter', comme nous le surnommions à l’époque, sera étincelant pour sa première saison chez Mercedes, lance Rumpfkeil. Il disposera enfin de la monture idéale pour viser le titre, et personne n’est aussi affamé que lui ! C’est un gars naturellement doué, inébranlable et qui possède d’excellentes connaissances techniques. Il ne vit que pour son sport, et il n’a pas changé depuis 2008."

"Cette année-là, nous avons gagné ensemble les championnats NEC et Eurocup de Formule Renault 2.0, ajoute-t-il. Valtteri a décroché 17 victoires, 22 pole positions, 22 podiums et 16 meilleurs tours en course. Ce sont des statistiques suffisamment éloquentes. Et il a également battu Daniel Ricciardo et Roberto Mehri."

Et Rumpfkeil de conclure : "Il n’est pas issu d’un milieu aisé et s’il est arrivé jusqu’en F1, c’est parce qu’il est extrêmement talentueux et travailleur. Personne n’est plus méritant ou n’a travaillé aussi dur que lui."

