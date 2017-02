Bottas a appelé Wolff dès l'annonce de la retraite de Rosberg

Valtteri Bottas a révélé qu’il avait appelé Toto Wolff, qui était à l’époque son manager, le jour-même de l’annonce du départ à la retraite de Nico Rosberg.

Le Finlandais s’est finalement vu proposer un contrat d’un an pour remplacer le champion du monde de F1 en titre cette saison, avec la perspective d’une reconduction en cas de bons résultats cette année.

"Je l’ai appelé le jour-même de l’annonce du départ de Nico de la F1", a déclaré Bottas à Auto Motor und Sport.

"En tant que pilote de course automobile, vous voulez toujours vous retrouver au volant de la meilleure voiture du plateau. Et j’ai clairement fait comprendre à Mercedes que je voulais gagner des Grands Prix et devenir champion du monde."

"La tâche qui m’attend est de taille, j’en suis conscient, mais d’un autre côté cela représente également une énorme opportunité."

Bottas sait cependant qu’il n’aura pas la vie facile face à un équipier du calibre de Lewis Hamilton, qui a déjà coiffé le titre mondial à trois reprises depuis ses débuts en F1 il y a dix ans.

"Lewis est un pilote pour lequel j’éprouve beaucoup de respect, explique-t-il. Je respecte ce qu’il a accompli, et il est clair que cela ne sera pas facile de le battre cette saison, mais je livrerai le meilleur de moi-même pour y parvenir."

