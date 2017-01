Bonnes résolutions

C'est la période des bons vœux et nous ne dérogerons pas à la tradition.

Que nous réserve 2017 ? Un nouveau règlement technique qui ne va (peut-être) pas dans le bon sens ? Des pneus plus larges, un look plus agressif, des voitures plus physiques... mais plus de spectacle ?

La F1 a souvent l'art de s'égarer sur des chemins de traverse alors que tous les ingrédients sont là pour nous faire vibrer. Espérons que l'année à venir soit enthousiasmante et que les Grands Prix seront disputés, c'est tout ce qu'on demande.

