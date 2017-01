Des F1 à 450 km/h dans le futur ?

L’ancien pilote de F1 Alexander Wurz affirme qu’il n’est pas impossible que les monoplaces de Formule 1 atteignent la vitesse record de 450 km/h dans un futur pas si éloigné que ça si la sécurité le permet.

Pour le président de l’Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA), la sécurité en F1 pourrait atteindre un niveau tel à l’avenir que le sport pourrait alors se permettre d’avoir des moteurs bien plus puissants que les V6 turbo hybrides actuels.

"Si j’étais un visionnaire pour la F1, je rendrais les voitures encore plus sûres, car en faisant ça nous pourrions alors les rendre beaucoup plus rapides que maintenant", déclare Wurz au site Motorsport.com.

"Par ‘bien plus rapides’, je veux dire que nous pourrions avoir des F1 qui atteignent les 450 km/h et qui auraient beaucoup plus d’appui qu’actuellement."

"Nous pourrions même envisager de disputer des Grands Prix sur les circuits de course les plus extrêmes de la planète, notamment en ville, si les voitures étaient encore plus sûres qu’elles ne le sont aujourd’hui."

Avec le nouveau règlement technique voulu pour cette saison 2017, les Formule 1 devraient gagner environ cinq secondes au tour en allant plus vite dans les courbes. L’augmentation du niveau d’appui aura en revanche un impact négatif sur les vitesses de pointe.

