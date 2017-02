Bentley en F1 : des raisons d'y croire...

Le 1er avril 2014, nous avions annoncé l'engagement en Formule 1 de Bentley dès la saison 2015 (voir photo).

Le poisson d'avril avait été décliné tout au long de la journée et avait connu un certain succès face à des internautes d'abord incrédules, puis franchement conquis !

Près de trois ans plus tard, ce scénario improbable pourrait néanmoins s'écrire, même s'il y a encore du chemin à parcourir avant de voir la marque de luxe du groupe Volkswagen au départ des Grands Prix.

A l'époque, la présidence du directoire de VW Group était encore Ferdinand Piëch, totalement opposé à un engagement d'une de ses marques en F1 en raison de la personnalité de Bernie Ecclestone, qui était alors en pleine tourmente judiciaire au tribunal de Munich dans le cadre de l'affaire de corruption du banquier Gribkowski.

Entretemps, la "diesel gate" est passée par là et le groupe Volkswagen cherche à se refaire une virginité en faisant la démonstration de ses capacités technologiques, éventuellement avec une des marques sportives comme Lamborghini, Bentley ou Bugatti. L'étude réalisée par Stefano Domenicali en 2015 avait permis de mesurer l'impact global de la F1.

"De mon point de vue, les cartes sont rebattues depuis la reprise de la Formule 1 par Liberty Media, a indiqué Wolfgang Dürheimer, CEO de Bentley et Bugatti, dans les médias allemands. Il faut reconnaître le début d'une nouvelle donne et l'occasion pour nous de remettre en cause notre position en la réévaluant le cas échéant."

