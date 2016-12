Bell : "Palmer a nettement progressé"

Le directeur technique du Renault Sport F1 Team Bob Bell tient à souligner les progrès effectués par son compatriote Jolyon Palmer tout au long de sa première campagne en F1.

Le pilote britannique avait vécu des débuts difficiles avant de revenir dans le parcours en marquant le premier point de sa carrière lors du Grand Prix de Malaisie en octobre.

Palmer a finalement été reconduit pour la saison 2017 aux côtés du nouveau venu Nico Hülkenberg.

"Cela lui a pris un peu de temps pour comprendre comment tirer le meilleur parti de la voiture, analyse Bell. Je suppose que c'était un processus d'apprentissage, mais il nous a ensuite montré une nette progression dans la seconde moitié du championnat."

"Il est passé plusieurs fois en Q2 en se montrant parfois plus rapide que Kevin Magnussen, constate-t-il. L'année prochaine, il devrait poursuivre sur cette lancée car il a la tête bien faite et a gagné en stature dans l'équipe. Il prend de la confiance et va certainement encore apprendre beaucoup de Nico, ce qui est bien pour le team."

