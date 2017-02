Barrichello s’engage au Mans

Rubens Barrichello, qui reste à ce jour le pilote à avoir disputé le plus grand nombre de Grands Prix de Formule 1 durant sa carrière, participera à l’édition 2017 des 24 Heures du Mans.

Il s’agira de la première participation du pilote brésilien, ancien équipier de Michael Schumacher chez Ferrari.

Barrichello sera associé à Jan Lammers, lauréat de l’édition 1988 des 24 Heures du Mans.

Parmi les pilotes annoncés par les organisateurs, on retrouvera d’autres anciens noms de la F1. Outre Robert Kubica, le Brésilien Nelson Piquet Jr et le Français Sébastien Bourdais participeront également à la plus célèbre des épreuves d’endurance de la planète cette année.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.