Auer espère une autre opportunité...

Neveu de Gerhard Berger, le jeune Autrichien Lucas Auer (22 ans) a effectué ses premiers tours de roue au volant d'une F1 cette semaine à Budapest lors des essais privés qui ont suivi le Grand Prix de Hongrie.

Découvrant la Force India le premier jour, en en partageant le volant avec Nikita Mazepin, Auer a fait mieux que le pilote de développement russe en signant le septième chrono de la seconde journée après avoir bouclé 49 tours du Hungaroring.

Son oncle Gerhard Berger a assisté aux tests et a semblé relativement impressionné par la performance du jeune Lucas : "Il a pu montrer ce dont il est capable, estime l'ancien pilote Ferrari, mais son potentiel est encore inconnu. Il faudrait que d'autres occasions se présentent de piloter une F1 pour se faire une idée plus précise de ce qu'il vaut vraiment, comme lors des tests d'après-saison à Abou Dhabi."

Auer court en DTM pour Mercedes après s'être classé deux fois quatrième du championnat d'Europe de F3. Vainqueur à deux reprises cette saison, il pointe au troisième rang du classement provisoire en étant le mieux placé des pilotes Mercedes. L'avenir est toutefois incertain pour le pilote autrichien, même s'il devrait rempiler en DTM en 2018 peut-être en se voyant confier un rôle de réserviste en F1.

On sait que la marque à l'étoile va quitter la compétition germanique à la fin de l'année prochaine pour privilégier son engagement en Formula E. Lucas Auer pourrait figurer parmi les candidats à un volant dans le championnat électrique de la FIA pour la saison 6 (2019/2020) quand Mercedes y participera officiellement, mais oncle Gerhard n'est pas très chaud : "Devoir changer de voiture pour boucler une course aussi courte fait davantage penser à une démonstration, à un exercice de style, dit-il. Mais la technologie devrait évoluer de manière favorable, alors on verra bien... Mais je préférerais qu'il ait sa chance en F1 !"

