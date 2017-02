Audio : premier démarrage pour la STR12-Renault

Après la Mercedes W08 et la Williams FW40-Mercedes, c’est la Toro Rosso STR12 motorisée par Renault qui a pris vie cette semaine à l’usine de Faenza, en Italie.

L’équipe sœur de Red Bull Racing a réalisé une vidéo longue de plus de deux minutes mettant en scène le premier démarrage de sa nouvelle monoplace de Formule 1 pour la saison à venir.

Après avoir utilisé un groupe propulseur Ferrari vieux d’un an en 2016, Toro Rosso a décidé de repasser à un V6 turbo hybride développé par Renault pour les saisons 2017 et 2018 de Formule 1.

Toro Rosso n’a pas encore annoncé la date de présentation de sa STR12. Celle-ci pourrait être dévoilée le matin-même de la première journée des essais hivernaux 2017, le lundi 27 février, dans l’allée des stands du Circuit de Catalunya.

⏰ A moment nobody wanted to miss… The #STR12 is alive! ???????????? pic.twitter.com/SI7uOqHnmS

— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 3 février 2017