Audio : le son du moteur Renault de la R.S.17

Renault a démarré pour la première fois sa nouvelle monoplace de Formule 1 pour la saison à venir hier à son usine d’Enstone.

Cette R.S.17, qui sera révélée à Londres le 21 février, sera véritablement la première F1 conçue par le Losange depuis son retour en Formule 1 en tant que constructeur à part entière.

"Notre bébé est né ! Mettez le son de votre appareil à fond et écoutez les premiers cris de la R.S.17 !", a écrit l’écurie française sur son compte Twitter, joignant la vidéo ci-dessous.

Our baby is born! Turn your volume up LOUD & listen to the R.S.17's first cry!

