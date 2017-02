Audio : le son du moteur Honda de la MCL32

Le moteur Honda qui propulsera la McLaren MCL32 cette saison a lui aussi été démarré pour la première fois cette semaine à l’usine de Woking, en Angleterre, après le démarrage du V6 turbo hybride Renault à Enstone.

L’écurie britannique a publié sur Twitter une brève bande son des premiers rugissements du nouveau groupe propulseur développé par Honda.

"La MCL32 a été démarrée pour la toute première fois. Branchez vos écouteurs et allumez le volume A FOND", a écrit McLaren.

La McLaren MCL32 de Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne sera présentée le 24 février prochain à Woking en fin de matinée.

#MCL32 first fire-up. Plug-in your headphones and turn the volume up LOUD. ???? ???? pic.twitter.com/akfxgLr0pd

— McLaren (@McLarenF1) 14 février 2017