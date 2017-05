Attaqué par Chase, Ecclestone lui répond

Bernie Ecclestone n’a pas tardé à répondre aux critiques portées à son encontre par Chase Carey, le nouveau big boss de la Formule 1.

Le CEO du Formula One Group avait reproché à Mister E. de ne pas avoir exploité la Formule 1 au maximum de son potentiel ces cinq ou six dernières années quand il dirigeait encore la discipline, avec une politique du non systématique.

"La seule raison pour laquelle je disais non à quelque chose, c’était parce que je pensais que ce n’était pas une très bonne chose à faire ou que cela n’allait pas engendrer des revenus supplémentaires pour la Formule 1, et donc pour le détenteur des droits commerciaux du championnat", se justifie Ecclestone dans des propos rapportés par le Sun.

"Mon rôle était de m’assurer que nous en tirions le maximum possible financièrement afin de rendre la Formule 1 intéressante auprès d’acheteurs potentiels, ce qui est arrivé au bout du compte puisque la F1 a été rachetée par les gens de chez Liberty Media."

"En fin de compte, seul le temps nous dira si la politique menée par les nouveaux propriétaires du sport sera la bonne ou non", conclut Ecclestone, qui reste président d’honneur de la Formule 1.

