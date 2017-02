ART mise sur Albon

Afin de viser le titre lors de la prochaine saison des GP2 Series, ART Grand Prix pourra compter sur une recrue de choix en la personne du rookie Alexander Albon.

Le Thaïlandais a terminé vice-champion de GP3 l’an dernier et retrouvera son ancien équipier Charles Leclerc (Prema Racing) contre lequel il s’est battu jusqu’à la finale de la saison.

Il sera associé à Nobuharu Matsushita qui entamera sa troisième saison dans l’antichambre de la F1.

"Alex dispose de toutes les qualités requises pour être pilote de GP2 chez ART Grand Prix, indique Sébastien Philippe, directeur de l’écurie française. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration entamée en GP3 il y a un an. Il était nécessaire qu’il soit toujours chez nous pour son passage à l’échelon supérieur et nous serons à ses côtés afin de l’aider à comprendre toutes les spécificités techniques du GP2 pour qu’il puisse se battre aux avant-postes."

"Quand il courrait en GP3 l’an dernier, Alex s’est aussitôt intégré à notre équipe et s’est battu dès la première course pour la pole position ainsi que la victoire, rappelle l’ancien pilote. Il n’a pas eu besoin de la moindre période d’adaptation pour être un des meilleurs pilotes du championnat. Il n’a cessé de progresser au fil de la saison et a loupé le titre de peu. Il n’avait rien à se reprocher sur le plan sportif ou personnel."

