Arrivabene : "Seb et Kimi ont prouvé leur valeur"

Le résultat du Grand Prix de Russie a laissé un goût pour le moins amer dans la bouche de Maurizio Arrivabene, le team principal de Ferrari.

Après avoir verrouillé la première ligne de la grille de départ pour la première fois depuis neuf ans, la Scuderia espérait repartir de Sotchi avec au moins la victoire, si pas son premier doublé depuis 2012.

"C’est dommage, car le résultat d’aujourd’hui aurait pu être meilleur", déplore l’Italien.

"Nous n’avons pas pris un excellent départ et nous l’avons payé après pendant la course, car il est très difficile de dépasser sur ce circuit."

"Notre rythme de course était très bon, tout comme notre stratégie. Une nouvelle fois, Seb et Kimi ont prouvé leur valeur, livrant tous les deux une course excellente. A présent, il est temps pour nous de nous tourner vers le prochain Grand Prix, en Espagne."

Suite à sa défaite en terres russes, Ferrari est retombée à la deuxième place au championnat des constructeurs, un point derrière Mercedes.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter