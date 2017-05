Arrivabene : "Aucune consigne d’équipe"

Maurizio Arrivabene, le team principal de la Scuderia Ferrari, affichait un large sourire après le doublé signé par les Ferrari SF70-H à l'arrivée du 75ème Grand Prix de Monaco.

Cette victoire est venue mettre fin à 16 ans de disette, le dernier succès d'une monoplace au Cheval cabré dans les rues de la Principauté remontant à Michael Schumacher en 2001.

"Ce résultat est une nouvelle preuve que nos efforts continuent de porter leurs fruits et nous en sommes très heureux," a déclaré l'Italien.

Sebastian Vettel aura finalement hérité de la victoire, sa 45ème en Formule 1, à la faveur d'un passage par les stands, au 38ème tour, plus rapide que celui de son équipier Kimi Raïkkönen et qui lui permis de prendre les devants.

Une manoeuvre stratégique que d'aucuns ont interprété comme la volonté de Ferrari de privilégier son pilote le mieux placé au championnat du monde. Des soupçons qu'Arrivabene balaie d'un geste.

"Contrairement aux rumeurs, nous n’avons donné aucune consigne d’équipe, martèle-t-il. Nous voulions ce résultat mais ce sont les pilotes qui se battent en piste pour l'obtenir. Aujourd’hui, Sebastian s'est montré le plus rapide en pneus usagés et il a pris la tête grâce à cela."

"N'oublions pas que Kimi a signé la pole position, concède-t-il. Il n’est pas avec nous pour faire de la figuration mais bien pour marquer le plus de points possible. C’est ce qu’il a fait aujourd’hui et il a fait une très belle course, comme Sebastian", conclut le patron des Rouges.

Au classement des pilotes, Vettel a pris le large et précède Hamilton de 25 unités. Raïkkönen conserve la quatrième place provisoire à huit points de Valtteri Bottas. Du côté des constructeurs, la Scuderia affiche 17 points de mieux sur Mercedes.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.