Annonce reportée pour la reconduction du contrat d’Alonso ?

Le nouveau partenariat entre Renault et McLaren, portant sur les saisons 2018, 2019 et 2020, devrait être officialisé ce vendredi à Singapour après la première séance d’essais libres, qui débutera à 10h30 (heure française), tout comme la nouvelle association entre Toro Rosso et Honda.

En revanche, selon le correspondant du Daily Mail, l’annonce de la prolongation du contrat de Fernando Alonso aurait été reportée à la semaine prochaine, au plus tôt.

McLaren avait initialement prévu de tenir une conférence de presse ce samedi à Singapour après la séance qualificative pour annoncer qu’Alonso avait accepté de rester dans l’équipe pour la saison 2018, mais son nouveau contrat n’aurait pas encore été finalisé.

Alonso n’aurait accepté qu’une prolongation d’un an – pour un salaire, dit-on, revu de moitié (environ 22 millions d’euros contre 40 millions actuellement) – afin de se laisser la liberté d’aller voir ailleurs en 2019. Mercedes, Ferrari et Red Bull Racing disposeront toutes d’un ou deux volants de libre dans deux ans.

