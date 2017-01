Un ancien patron d’équipe de F1 demande l’euthanasie

Chose peu courante, une demande d’euthanasie a été faite par un ancien patron d’une écurie de Formule 1.

Cette personne, c’est le sulfureux Jean-Pierre Van Rossem qui fut l’éphémère propriétaire de la petite équipe Onyx à la fin des années 80.

Le Belge, qui a également mené une carrière en politique dans son pays, estime qu’il est temps pour lui de mettre un terme à une vie qui fut loin d’être un long fleuve tranquille.

"J’ai eu une vie très mouvementée, mais je considère que c’est assez, a déclaré Van Rossem dans une interview avec le Youtuber Bert De Clercq. Je sens que je suis sur le déclin et je veux pouvoir décider moi-même quand je vais arrêter de vivre. Je voudrais pouvoir dire avant la fin de l’année : ‘Maintenant, c’est assez’ ."

"J’ai eu les plus belles femmes et les plus belles voitures, rappelle-t-il. J’ai eu 891 millions de dollars lorsque j’étais au sommet, et j’ai tout perdu en jouant contre mon propre système. Je dois encore partager ma décision avec mes deux fils. J’espère qu’ils comprendront ma volonté."

Van Rossem fut notamment l’inventeur du Moneytron, un super ordinateur qui devait soi-disant anticiper les réactions des marchés financiers et offrir de gros gains à ceux qui investissaient dans ce système. En réalité une grosse escroquerie ! Devenu multimillionnaire avant d’être rattrapé par la justice, il s’était offert un parc de 108 Ferrari ainsi que l’écurie d’Onyx, celle-ci ayant fait faillite peu de temps après.

