Alonso va prendre exemple sur Montoya

Fernando Alonso compte prendre exemple sur Juan Pablo Montoya dans sa tentative de remporter les 500 Miles d’Indianapolis cette année.

L’ex-pilote de F1 colombien a remporté les 500 Miles d’Indianapolis à deux reprises dans sa carrière, à ses débuts en 2000 et ensuite quinze années plus tard pour ce qui n’était que sa troisième participation à Indy.

"Juan Pablo est pour moi l’un des meilleurs pilotes au monde, l’un des pilotes les plus talentueux que j’ai été amené d’affronter durant ma carrière, confie Alonso. Donc avoir l’opportunité de l’affronter à nouveau, cette fois-ci sur un super-speedway, ce n’est pas rien."

"J’espère pouvoir apprendre le plus vite possible. Je suis occupé à regarder de nombreuses caméras embarquées de Juan Pablo car je pense que c’est l’un des meilleurs à Indy. Et je suis très impatient de pouvoir discuter de cette course avec lui, le moindre conseil sera le bienvenu !"

Montoya a déjà ajouté à son palmarès deux des trois épreuves qui constituent la Triple Couronne tant convoitée par Alonso : les 500 Miles d’Indianapolis et le Grand Prix de Monaco. Il n’a – pour le moment – encore jamais gagné au Mans, même s’il avait testé une Porsche LMP1 en 2015 à Bahreïn.

