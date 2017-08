Alonso : "Mon travail est inachevé"

Plus les semaines passent et plus les chances de voir Fernando Alonso piloter une McLaren la saison prochaine sont nombreuses.

L’Espagnol estime ainsi que sa mission au sein de l’écurie basée à Woking est loin d’être terminée et qu’un divorce sonnerait comme une déception.

Le double champion du monde avait signé avec la formation britannique en fin de saison 2014, séduit par le retour de Honda comme motoriste en Formule 1.

"Ma choix de rester ou non dépendra de notre niveau de compétitivité, indique Alonso. Tout le monde a son opinion sur ce dont nous avons besoin et j’ai la mienne. Je ne vais pas la partager maintenant mais si ce que je souhaite se produit, alors il est certain que je resterai chez McLaren pour viser la victoire."

"Je pense que mon travail au sein de l’équipe est actuellement inachevé, martèle l’Asturien. Je suis en train naturellement de discuter avec McLaren au sujet de notre futur commun mon avenir parce que je la considère toujours comme mon équipe. C’est leur projet qu’ils m’ont présenté en 2014 que j’ai rejoint. Je suis certain que nous finirons par gagner et je sens que ce sera à notre portée dès l’an prochain."

