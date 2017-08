Alonso : le temps de la réflexion

La trêve estivale est propice aux discussions et pourparlers en tout genre en vue de la saison suivante. Ce sera le cas en ce mois d'août pour Fernando Alonso, dont le contrat avec McLaren vient à terme en fin d'année.

Même si la MCL32 à moteur Honda lui a permis de finir à une probante sixième place en Hongrie, le champion espagnol n'est pas dupe : sur des tracés rapides comme Spa et Monza, sa mission sera autrement plus délicate. Les évolutions du moteur Honda pourraient finir par porter leurs fruits en 2018, mais sans aucune garantie de résultat à ce stade.

Quelle alternative se présente pour Alonso ? Les top teams affichent complet avec a priori des duos inchangés chez Mercedes, Ferrari et Red Bull. Fernando prévoyait des mouvements importants il y a quelques semaines encore, mais le marché des transferts semble s'être calmé cet été. La piste Renault n'est plus d'actualité depuis que la candidature imprévue de Robert Kubica a pris forme avec de plus en plus d'insistance.

Bref, de deux choses l'une : soit il rempile avec McLaren en espérant que le package des bolides orange lui permette de rejouer enfin les premiers rôles, soit il prend une année sabbatique en s'orientant vers une nouvelle tentative à Indy 500 doublée d'une éventuelle participation au championnat IndyCar. La décision d'Alonso devrait intervenir d'ici le mois d'octobre.

Si le divorce entre McLaren et Honda paraît s'éloigner faute d'autre partenaire, la rumeur outre-Atlantique fait état d'une séparation entre Andretti Autosport et le motoriste japonais au profit de Chevrolet. McLaren pourrait s'engager avec son propre team en IndyCar aux côtés de Honda pour faire courir Fernando Alonso mais, à ce stade de la réflexion, cette option est encore loin de pouvoir se concrétiser.

