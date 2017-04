Alonso : "Nous nous sommes effondrés"

Les qualifications du Grand Prix de Russie n’ont pas du tout répondu aux attentes de Fernando Alonso.

Si l’Espagnol était relativement satisfait de son 14ème chrono en Q1, il a été victime d’une faiblesse sur sa McLaren en Q2 qui l'a contraint à ne signer que le 15ème temps.

Il est néanmoins conscient que le circuit de Sotchi ne convient pas à sa MCL32 et espère que sa situation s’améliorera dimanche.

"Je me sens bien au volant de la McLaren en Russie, admet Fernando. J’estimais que nous étions compétitifs et j’avais une bonne motricité dans les lignes droites. Malheureusement, nous nous sommes effondrés et avons perdu beaucoup trop de temps aujourd’hui."

"Au vu des chronos que nous avons seulement été en mesure de réaliser, ces qualifications sont vraiment frustrantes, poursuit le double champion du monde. Nous devons désormais nous focaliser sur la course de ce dimanche, même si nous savons que Sotchi est un circuit privilégiant la puissance et qui ne nous convient donc pas."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.