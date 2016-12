Alonso révèle qui a été son plus grand adversaire en F1

Fernando Alonso a eu plusieurs adversaires durant ses quinze saisons passées en Formule 1.

Dans une interview accordée à Auto Motor und Sport, l’Espagnol, titré en 2005 et 2006 avec Renault, déclare que Michael Schumacher restera à jamais le plus redoutable de ses rivaux.

"Michael Schumacher, sans aucun doute ! Il était vraiment spécial. De tous mes adversaires, c’est sans doute celui qui avait le plus de talent", juge Alonso.

"Tout le monde le respecte, c’est une légende. Pour ma génération, il restera à jamais le pilote qui a dominé la F1. C’est un privilège pour moi d’avoir eu la chance de l’affronter et d’avoir pu me battre contre lui pour le titre."

"Il était coriace et ne lâchait rien, maximisant la moindre opportunité qui s’offrait à lui. Il se donnait à fond en permanence", souligne-t-il.

"Je me souviens encore très bien de la saison 2006, quand nous nous sommes battus pour le titre jusqu’à la dernière course du championnat. Si les Bridgestone étaient plus performants, la victoire lui revenait à coup sûr. Mais même quand les Michelin étaient meilleurs, il était toujours là, aux avant-postes, à se battre pour la victoire."

"Même quand vous réalisiez le week-end parfait et que vous espériez lui reprendre un bon paquet de points, il parvenait à finir troisième ou quatrième ! Seul lui était capable de faire ça", conclut Alonso.

