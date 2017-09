Alonso rejoint le Real Madrid

Fervent supporter du Real Madrid, Fernando Alonso est devenu membre honoraire du club ce lundi.

Voilà qui met un peu de baume au cœur au pilote espagnol, après sa nouvelle désillusion de la veille à Monza, où il a de nouveau été contraint à l’abandon sur problème mécanique.

"C’est quelque chose d’exceptionnel pour moi de pouvoir venir dans ce stade que j’aime à distance avec tous les voyages que je fais dans l’année", a commenté le double champion du monde de Formule 1.

"On me demande souvent pourquoi je supporte le Real, et je n’ai jamais réussi à donner une réponse claire. Je suis un fan du Real parce que je suis un fan du Real, tout simplement."

"Je ne sais pas non plus pourquoi mes yeux sont marrons. Le Real Madrid m’a choisi, comme il a choisi des millions d’autres personnes, pour être un de ses fans", conclut-il.

