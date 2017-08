Alonso en rajoute une couche sur Honda !

Victime d’un énième problème moteur en Q2, Fernando Alonso ne cachait pas sa frustration à son retour dans le paddock ce samedi au circuit de Spa-Francorchamps.

Critiquant une nouvelle fois Honda, l’Espagnol a affirmé que McLaren aurait pu verrouiller la première ligne de la grille de départ du Grand Prix de Belgique aujourd’hui si la MCL32 avait été équipée d’un vrai bon moteur.

"En Q2, jusque ma dernière tentative, nous étions à 1,5 seconde des meilleurs sur un circuit sur lequel nous savons que nous perdons énormément de temps dans les lignes droites. Donc, nous aurions pu facilement finir un et deux avec un bon moteur", a-t-il déclaré.

"Dans mon dernier tour, la batterie n’a pas fonctionné et j’ai perdu six dixièmes entre les virages 11 et 12. Avant cela, j’étais plus rapide de deux dixièmes par rapport à mon meilleur tour précédent. Sans ce problème, j’aurais donc pu facilement me qualifier en Q3."

"Mais cela ne sert à rien d’en faire toute une histoire… Au final, en partant de la onzième place sur la grille, j’ai l’avantage de pouvoir partir avec des pneus neufs au départ demain. Cela pourrait nous aider, nous verrons bien."

