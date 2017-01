Alonso : "La F1 de Prost et Senna était ennuyante"

Fernando Alonso affirme que la F1 n’était pas passionnante durant les années marquées par la rivalité entre Alain Prost et Ayrton Senna.

"A cette époque, la Formule 1 était vraiment très ennuyante à regarder", déclare Alonso au sujet de la période Prost/Senna.

"Si vous regardez en 2017 une course des années 85, 88 ou 92, vous vous endormirez car le Grand Prix, c’était juste deux McLaren en lutte pour la victoire."

"Le quatrième terminait à un tour et chaque voiture était séparée par une vingtaine de secondes, et il y avait une dizaine d’abandons à cause de problèmes de fiabilité."

"Alors oui, les audiences télévisées sont en baisse pour le moment, mais c’était déjà le cas dans les années 80, qui étaient autant ennuyeuses que les dernières saisons que nous venons de vivre avec la domination de Mercedes."

D’après Alonso, les années 2000, durant lesquelles il a obtenu ses deux titres de champion du monde avec Renault (2005 et 2006), restent l'âge d'or de la Formule 1 à ce jour.

"Je pense que la Formule 1 a beaucoup grandi dans les années 2000, estime-t-il. Beaucoup de constructeurs automobiles sont venus en F1 durant cette décennie : BMW, Toyota et beaucoup d’autres. Les audiences TV étaient au plus haut et les tribunes étaient pleines à craquer."

"Nous faisions découvrir la Formule 1 à de nouveaux pays : la Corée, l’Inde, Singapour. Nous avions deux courses en Espagne. La F1 avait vraiment atteint des sommets."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.