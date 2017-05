Alonso : "Plus satisfait qu’aux premiers tests"

Après avoir enfin vu l’arrivée d’un Grand Prix cette saison à Barcelone, Fernando Alonso s’est envolé pour les Etats-Unis afin de participer aux essais d’Indy 500.

Le pilote McLaren-Honda-Andretti a réalisé le 19ème chrono de la première séance d’essais libres qui s’est déroulée lundi sur l’ovale d’Indianapolis.

Bien que victime d’un problème de suspension, l’Asturien s’est montré plus satisfait que lors de sa première sortie au volant de sa Dallara orange.

"J’étais un peu inquiet parce qu’il a fait beaucoup plus chaud lundi que lors des premiers tests avec la voiture. Je n’avais finalement aucune raison de m’en faire, a déclaré Alonso. La voiture s’est très bien comportée et j’ai pu effectuer quelques changements au niveau des réglages sans perdre en confiance. Tout s’est très bien passé."

"Pendant la dernière demi-heure d’essais, nous avons rencontré un problème au niveau de la suspension arrière, reconnait-il. Nous avions prévu de rouler un peu plus afin que je puisse m’habituer à évoluer dans le trafic. Nos soucis nous ont empêchés d’accomplir ce programme. Mais globalement, ce fut une journée incroyable !"

"Je suis beaucoup plus satisfait qu’à l’issue de ma première journée dans la voiture que j’ai effectuée au début du mois. J’ai eu très un bon ressenti dans les changements de réglage que nous avons fait, et je me sens très bien dans ma Dallara."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter