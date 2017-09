Alonso : "Sans pénalité, nous viserions le Top 5"

Fernando Alonso se sentait en mesure de revendiquer une place dans les cinq premiers mais a dû s’effacer au profit de son équipier Stoffel Vandoorne.

L’Asturien était de toute façon crédité de 35 places de pénalité suite à un changement de groupe propulseur et n’a réalisé qu’un seul tour afin d’éviter de bouter le jeune belge en dehors de la Q3. Il signait finalement le treizième chrono.

"Il n’y avait pas grand-chose à faire lors des qualifications, a admis Fernando. Vu que je partirai bon dernier, je n’ai couvert qu’un seul tour afin de ne pas compromettre les chances de Stoffel de se hisser en troisième partie de qualifications. Nous avions chaussé les pneumatiques de la Q1 et mis le moteur dans un mode conservateur."

"Quand je vois les chronos réalisés en Q3, je me dis que j’aurais pu me hisser dans les cinq premiers sans cette maudite pénalité, ajoute Alonso. Il n’y a plus qu’à espérer qu’il pleuve également ce dimanche. J’aime bien rouler sur piste mouillée et j’espère que je pourrai m’amuser un minimum pendant la course."

