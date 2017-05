Alonso en panne après trois virages ce matin !

Après avoir déclaré hier, en conférence de presse à Barcelone, que les problèmes de fiabilité rencontrés par Honda étaient "tout à fait inacceptables", Fernando Alonso a encore été trahi par sa mécanique sur le circuit de Catalunya dès les premiers essais libres ce matin.

La McLaren MCL32 a quitté les stands pour son tour d'installation en début de séance et, à l'approche du troisième virage, la monoplace est partie en tête-à-queue, sans doute aux prises avec une soudaine défaillance du V6 Honda.

Alonso s'est extirpé de sa voiture orange encore fumante, avec des liquides fuyants de partout : c'est vraisemblablement en glissant sur sa propre huile que le pilote espagnol a vu les roues arrière de la McLaren perdre toute adhérence.

Ce nouvel incident, après les deux derniers Grands Prix qui ont vu une des deux McLaren-Honda renoncer avant même le départ, ne va pas arranger les relations déjà tendues entre Alonso et le constructeur japonais. Il a déclaré hier qu'il prendrait une décision sur son avenir en septembre et on octobre, mais celle-ci pourrait tomber plus tôt que prévu...

