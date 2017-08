Alonso ouvert à des opportunités en dehors de la F1

La trêve touche à sa fin et l'heure des décisions à prendre va bientôt sonner sur le marché des transferts. Au centre de ce mercato estival, l'avenir de Fernando Alonso reste incertain, selon l'évolution favorable (ou pas) du binôme McLaren-Honda. Mais si le Matador décide de changer de crémerie, cela pourrait bien signifier qu'il devra aller voir ailleurs en 2018, entendez par là : pas en F1.

Les portes sont fermées dans les top teams (Mercedes, Ferrari, Red Bull) et Alonso n'a pas intérêt à quitter McLaren pour une écurie du milieu du tableau. A 36 ans, il devra trancher dans le vif, lui qui s'est souvent égaré dans des chemins de traverse au moment d'opérer le bon (?) choix, par exemple en claquant la porte de McLaren fin 2007 ou en quittant la Scuderia Ferrari fin 2014.

"Si je ne vois aucune offre susceptible de me permettre de me battre pour la victoire, analyse-t-il, alors j'irai voir ce qui est possible en dehors de la F1, mais cela peut encore attendre novembre ou même décembre. Ma priorité reste la Formule 1 car c'est ma vie et mon objectif est de remporter un troisième championnat du monde. Je tenterai toutes les possibilités pour y parvenir."

La seule alternative pour viser des succès et décrocher un titre, c'est en IndyCar qu'il pourra la trouver car l'évolution du WEC (World Endurance Championship) a été plombée par l'annonce du retrait de Porsche à la fin de cette année. L'expérience vécue avec Andretti Autosport aux 500 Miles d'Indianapolis en mai dernier, quand Alonso a fait la course en tête durant les trois-quarts de l'épreuve, pourrait le convaincre de franchir l'Atlantique pour de bon.

"Là-bas, c'est un autre monde, une culture différente, des manières parfois complètement opposées d'aborder la course ou le sport en général, remarque l'Espagnol. J'y apprécie l'atmosphère plus amicale, plus décontractée que dans les paddocks de Grand Prix. Le rapport au public n'est pas le même non plus, les fans nous considèrent comme des héros, ils cultivent une ambiance bon enfant en supportant tout le monde, au-delà des nationalités ou des équipes pour lesquelles on court. C'est vraiment sympa !"