Alonso : "Notre meilleure opportunité"

Les week-ends se suivent et se ressemblent depuis le début de saison pour Fernando Alonso et McLaren, dont le partenariat reste écrit en pointillés alors que l'écurie de Woking devrait plus que probablement se séparer de son partenaire Honda en faveur d'une motorisation par Renault en 2018.

S'il affirme que sa décision pour la saison prochaine ne devrait pas être influencée par l'issue des négociations entre McLaren, Honda et Renault (un bel imbroglio expliqué ici), l'Espagnol a l'esprit déjà rivé sur son prochain objectif et le Grand Prix de Singapour, prévu ce week-end à la lueur des spots de Marina Bay.

L'occasion pour Alonso et son équipier Stoffel Vandoorne de peut-être relever la tête après deux week-ends à nouveau minés par la fiabilité précaire de leur mécanique.

"Nous savions pertinemment que Spa et Monza seraient difficiles pour nous, admet Alonso. Mais devoir endurer trois abandons sur quatre est très décevant."

"Malgré les ennuis mécaniques, la voiture a montré des signes encourageants et le rythme en course était meilleur qu'espéré même si, au final, nous sommes mal récompensés."

Plus que tout autre circuit, les 5,065 kilomètres du tracé de Singapour devraient convenir aux MCL32 dont on connaît les qualités sur des pistes faisant la part belle au châssis plutôt qu'à la puissance-moteur, à l'image de la moisson de points (Alonso, P6, et Vandoorne, P10) ramenée du Hungaroring, fin juillet.

"Singapour est l'endroit idéal pour repartir du bon pied, poursuit-il. Sur l'ensemble du championnat, c'est sans doute l'un des tracés qui convient le mieux à notre voiture."

"On dit toujours que Singapour est une sorte de Monaco à l'orientale, ajoute-t-il. L'endroit est exotique, glamour et le circuit serpente dans une ville magnifique. Mais le défi est grand pour les pilotes. Il y fait chaud, humide et la piste est étroite et bosselée par endroits."

"Pour bien figurer ici, vous avez besoin d'une voiture bien équilibrée, avec une bonne motricité en virages et beaucoup d'appuis. Nous avons toutes nos chances de signer un bon résultat mais à condition que la fiabilité soit au rendez-vous", conclut-il.

Au classement des constructeurs, McLaren occupe toujours la neuvième position avec 11 unités, six de mieux que Sauber, la lanterne rouge.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.