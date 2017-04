Alonso : "Non, je ne regrette pas d’avoir quitté Ferrari"

Fernando Alonso a réaffirmé qu’il ne regrettait pas la décision qu’il a prise fin 2014 de quitter la Scuderia Ferrari pour rejoindre McLaren-Honda.

L’Espagnol, qui avait encore deux années de contrat avec Ferrari quand il a décidé de quitter la Scuderia, n’a inscrit que 65 points depuis lors, alors que son ancienne écurie est candidate au titre cette saison.

"Je n’avais pas un contrat avec Ferrari pour cette année de toute façon donc…", a répondu Alonso dans le paddock de Sotchi hier.

"Et puis, même dans 20 ans Ferrari remportera encore des Grands Prix, et j’espère que les gens ne se demanderont plus si Alonso avait raison ou non de quitter Ferrari car j’aurai alors 55 ans !"

"Je crois toujours que j’ai pris la bonne décision en rejoignant McLaren. J’ai appris beaucoup de choses depuis que j’ai rejoint cette équipe", ajoute Alonso.

"Mais, oui, Ferrari gagne à nouveau cette année, tout comme Mercedes continue à gagner, et n’importe quel pilote du plateau aimerait pouvoir conduire une voiture lui permettant de se battre pour la victoire, mais cela ne change pas les décisions que j’ai prises."

"Même quand j’ai quitté Renault (pour McLaren fin 2006, après avoir remporté deux titres mondiaux consécutifs, ndlr) on m’avait dit que je n’aurais jamais dû faire ça, pourtant ils n’ont plus jamais remporté de titre depuis…"

Le contrat d'Alonso avec McLaren expire à la fin de cette année.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.