Alonso ne redoute pas d'être associé à Vandoorne

Fernando Alonso ne redoute pas de faire équipe avec Stoffel Vandoorne chez McLaren l’an prochain.

Il estime que son association avec le champion 2015 de GP2 Series devrait bien se passer, contrairement à la collaboration difficile qu'il avait eue avec Lewis Hamilton lors de son premier passage chez McLaren en 2007.

"A chaque nouvel équipier auquel j’ai été associé après Hamilton, on me pose à chaque fois cette question", fait remarquer Alonso.

"Quand je suis retourné chez Renault l’année d'après, c’était Piquet mon équipier. On m’avait dit : ‘Il se bat pour le titre en GP2, il est jeune, vous allez revivre la même expérience qu’avec Hamilton’. Et pourtant, cela n’a pas été le cas."

"Ensuite, c’était Grosjean. Et on m’avait dit : ‘Il se bat aussi pour le titre en GP2. En 2009, il sera très rapide’. Pourtant il ne l’a pas été."

"Même chose avec Felipe [Massa]. ‘Sois prudent, car cela fait longtemps qu’il est chez Ferrari, il a pris ses marques dans l’équipe, et il sera très rapide’, m’avait-on dit à l’époque. Il n’était pas non plus rapide."

"Puis, j’ai eu Kimi [Räikkönen] comme équipier, et les gens disaient : ‘Un champion du monde de retour chez Ferrari, il marchera très, très fort’. Tout le monde sait que cela n’a pas été le cas…"

"Nous verrons donc ce que cela donnera avec Stoffel. Mais je ne suis pas inquiet. Nous ne sommes pas en position de nous battre pour le titre pour le moment. Nous devons travailler main dans la main pour aider l’équipe à sortir de cette mauvaise passe le plus rapidement possible."

"Je me réjouis donc de l’arrivée de Stoffel. Il va amener un vent d’air frais au sein de l'équipe. C’est en outre un pilote très talentueux, comme nous avons pu le voir en GP2 et cette année encore au Japon. Mais non, je ne suis pas inquiet."

