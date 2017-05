Alonso n’a "rien de concret" pour 2018

Alors qu’il vit une saison catastrophique chez McLaren-Honda, Fernando Alonso s’est montré pour le moins vague au sujet du futur de sa carrière.

L’Espagnol a martelé à de nombreuses reprises qu’il pourrait quitter l’écurie britannique si celle-ci n’est pas mesure de lui fournir une voiture lui permettant de jouer la gagne.

Si les portes de Mercedes et Renault restent ouvertes, Alonso exclut l’option Red Bull.

"On verra bien de quoi 2018 sera fait, a confié le natif d’Oviedo sur Planeta Calleja. Ce serait mentir de dire que j’ai quelque chose de concret sur la table pour 2018. Red Bull est la seule équipe dont les portes sont fermées pour moi parce qu’elle a déjà Daniel Ricciardo et Max Verstappen, et ceux-ci ont des contrats de longue durée."

"Je n’exclus pas de quitter McLaren, a souligné Fernando. Même si rien n’est fait à l'heure actuelle, cela pourrait très bien être Mercedes ou une autre écurie. Et si Renault commence à se battre aux avant-postes, pourquoi ne pas retourner à Enstone ?"

"Si je reçois un appel d’un team au cours des deux prochains mois, il y a une chance que je signe là-bas. Mais il faut d’abord entrer en pourparlers avant d’aboutir sur quelque chose."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.