Alonso : "Un des meilleurs moments de ma carrière"

Fernando Alonso a décrit sa participation aux 500 Miles d’Indianapolis comme ayant été l’un des meilleurs moments de sa carrière de pilote.

L’Espagnol a été contraint à l’abandon au 179ème des 200 tours de course sur casse moteur alors qu’il avait encore toutes ses chances de s’imposer puisqu’il ne concédait que deux secondes au leader.

"C’est dommage, a-t-il confié à ESPN. Nous méritions de finir cette course, mais qui sait à quelle position nous aurions pu terminer."

"La course était bien sympa, je me suis vraiment éclaté. Je pense que j’évoluais à un bon niveau de performance. Nous étions dans le coup, nous avons même mené la course pendant plusieurs tours."

"C’était une très chouette surprise de venir ici pour ma première participation à Indy 500 et de me retrouver aux côtés des grands noms de cette discipline, sur le meilleur circuit ovale au monde, et d’être compétitif."

Alonso a laissé entendre qu’il pourrait participer à nouveau aux 500 Miles d’Indianapolis dans le futur.

"C’est naturellement encore beaucoup trop tôt pour me prononcer, la course vient à peine de s'achever", a-t-il commenté.

"Je pense que j’étais compétitif. Si je reviens, je reviendrai en terrain connu, ce sera plus facile pour moi la seconde fois que la première. Merci à l’IndyCar, merci à Indianapolis, merci aux fans. Ce fut l’un des meilleurs moments de toute ma carrière."

La 101ème édition des 500 Miles d’Indianapolis a été remportée par l’ancien pilote de Formule 1 Takuma Sato, qui avait terminé deuxième de l’épreuve en 2012.

