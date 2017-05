Alonso : "Une journée très positive"

Fernando Alonso a qualifié de "très positive" la deuxième journée d’essais libres des 500 Miles d’Indianapolis à laquelle il a participé hier.

Au volant de sa McLaren-Honda-Andretti orange, l’Espagnol a parcouru 117 tours, terminant la séance au 24ème rang.

"C’était une journée très positive et productive avec beaucoup de tours et beaucoup de choses apprises", déclare le double champion du monde de Formule 1.

"J’ai également pu m’habituer à rouler dans le trafic sur la fin de la séance. Je pense que je deviens un meilleur pilote d’ovale de jour en jour !"

"Mes équipiers m’ont très bien aidé et je les en remercie. Je suis dans la meilleure équipe pour ça. C’était une première pour moi, le fait de suivre une IndyCar de près dans le trafic pour bénéficier de l’aspiration. Et j’ai beaucoup appris aujourd’hui : ce qu’ils font, comment ils attaquent le virage d’après ou le tour suivant, comment ils préparent leur dépassement."

"Mes journées sont très chargées en ce moment. En matinée, je suis dans le simulateur, et l’après-midi je suis ici en piste. Je continue à progresser au niveau des réglages. En continuant de la sorte, je pense que je serai tout à fait prêt pour les qualifications et la course."

