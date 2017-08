Alonso favorable au Halo

Le système de protection des cockpits Halo qui sera introduit en 2018 ne fait pas l'unanimité dans le paddock, y compris parmi les pilotes malgré l'avis positif émis par le GPDA (Grand Prix Drivers Association) après la démonstration du dispositif par les spécialistes de la FIA.

Si certains pilotes ont fait part de leurs doutes - notamment sur l'aspect esthétique et par rapport à l'ADN de la F1 - d'autres sont plus enthousiastes. C'est le cas de Fernando Alonso, qui avait testé le Halo en nocturne lors du dernier Grand Prix d'Abou Dhabi (photo ci-dessus).

"Je suis favorable au Halo, déclare le champion espagnol. Si une protection supplémentaire peut sauver des vies, cela vaut la peine qu'elle soit installée sur nos monoplaces. J'ai perdu trop d'amis au cours de ma carrière, comme Justin Wilson et Jules Bianchi, pour ne pas être sensible à ce sujet. Dans certaines circonstances, le Halo aurait permis d'éviter des drames."

"Après, sur le plan esthétique, on ne peut pas plaire à tout le monde, remarque-t-il. L'ADN de la F1 est quelque chose de très relatif : à une certaine époque, il n'y avait pas de ceintures de sécurité par exemple, or il ne viendrait pas à l'idée aujourd'hui de prétendre que la F1 n'est plus ce qu'elle était parce que nous sommes harnachés dans les cockpits. C'est un faux débat. La sécurité doit constituer la priorité, quant à la beauté de ce nouvel élément on a encore le temps de s'en préoccuper."

