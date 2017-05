Alonso : "Et dire qu’il y a deux semaines je n’y connaissais rien"

Fernando Alonso a achevé hier son avant-dernière journée d’essais avant de disputer les 500 Miles d’Indianapolis pour la toute première fois de sa carrière dimanche.

Au terme de cette huitième séance, longue de trois heures et demie, l’Espagnol est revenu sur le chemin qu’il a parcouru au cours des deux dernières semaines.

"La séance de ce lundi s’est bien déroulée. Nous sommes revenus aux réglages que nous utiliserons durant la course et j’ai pu maximiser mon temps de piste", a déclaré Alonso, qui a été l’un des pilotes les plus actifs en piste avec 122 tours à son compteur et une 12ème place sur la feuille des temps.

"Nous avons essayé un tas de choses durant la séance. Il s’agit maintenant de conserver celles qui ont le mieux fonctionné et de tout mettre ensemble afin que nous soyons prêts pour la course de dimanche."

"Et dire qu’il y a encore deux semaines, je n’y connaissais rien à cette discipline, l’IndyCar, au pilotage sur un ovale. Le simple fait de m’être retrouvé à me battre pour la pole position et pour une qualification en première ligne hier (dimanche, ndlr) était une très heureuse surprise."

Les pilotes engagés aux 500 Miles d’Indianapolis seront à nouveau en piste vendredi pour une ultime séance de mise au point. Celle-ci ne durera qu’une heure.

