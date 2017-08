Alonso chez Williams ? Opération séduction en cours...

Dans la saga "où ira Alonso en 2018 ?", la marmite bouillonne... En faisant une offre au champion espagnol pour piloter une Williams-Mercedes la saison prochaine, Lawrence Stroll a jeté un pavé dans la mare. La plupart des observateurs pensent que le Matador n'a rien à faire dans une équipe encore en reconstruction, avec peu de chances de pouvoir briguer le podium à court terme. D'autres, en revanche, estiment que Fernando pourrait faire la différence.

Le team Williams n'a pas démenti la rumeur, Claire laissant même entendre que "ce serait cool de voir Alonso dans une combinaison à nos couleurs." Quant au patron technique Paddy Lowe, il rêve de pouvoir compter sur un cador pour accélérer le développement de l'équipe en la tirant vers le haut.

"Nous n'avons pas encore décidé de notre paire de pilotes pour 2018, précise l'ingénieur britannique. Nous y travaillons... Je ne dis pas que Fernando viendra ou ne viendra pas, mais il faut de bons pilotes et de bonnes voitures pour gagner des courses. Avec un leader comme Alonso, on pourrait progresser rapidement. Je sais à quel point un grand pilote joue un rôle de catalyseur pour une équipe."

"Mais avant de rêver à ce scénario, il nous faut accomplir un vrai travail de restructuration, poursuit celui qui n'est en place à Grove que depuis mars dernier. Nous devons revoir notre philosophie de conception et de développement car elle ne fonctionne visiblement pas actuellement. Nous allons donc apporter des changements substantiels à notre méthode de travail et exploiter nos ressources le plus efficacement possible. Disposer d'une voiture compétitive facilitera alors l'engagement d'un pilote de pointe."

Ce discours pragmatique sera-t-il suffisant pour attirer Alonso ? Williams a connu des hauts et des bas dans la période récente, mais l'expérience et la réputation de Paddy Lowe (auréolé de ses trois titres consécutifs avec Mercedes) plaident en sa faveur. L'Espagnol connaît aussi le potentiel de Felipe Massa, qui fut son équipier chez Ferrari, et il peut donc estimer la plus-value que son pilotage apporterait au package actuel. A ce stade de sa carrière, Fernando n'a plus le droit de se louper mais, par défaut, il pourrait relever un dernier challenge en F1.

