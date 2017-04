Alonso : "Cette fois, je n’ai même pas pu prendre le départ !"

Fernando Alonso n’a pas été en mesure de prendre le départ de ce Grand Prix de Russie, à l’instar de son équipier Stoffel Vandoorne il y a deux semaines à Bahreïn.

Le pilote espagnol a été victime d’un problème moteur dans le tour de formation, ce qui l’a obligé à suivre la course depuis l’hospitalité McLaren dans le paddock du circuit de Sotchi.

"C’est triste mais je ne peux rien y faire", a-t-il déclaré avant de quitter le circuit.

"Dès que j’ai entamé le tour de formation, j’ai senti que quelque chose n’allait pas et que je n’avais pas suffisamment de puissance moteur."

"L’équipe m’a demandé de changer deux-trois réglages sur le volant pour essayer de refaire fonctionner le système de récupération d’énergie, mais cela n’a rien donné et la voiture s’est tout simplement arrêtée à la fin du tour de formation. Je n’ai même pas pu prendre le départ cette fois-ci."

"Je suis triste. Mais ces choses-là peuvent arriver. C’est aussi ça le sport. J’espère juste que nous parviendrons à résoudre ces problèmes le plus vite possible, car je n’ai pas encore réussi à finir une course cette année."

Alonso va maintenant prendre la direction d’Indianapolis, aux Etats-Unis. Il pilotera pour la toute première fois la McLaren-Honda-Andretti mercredi prochain.

