Alonso : "C’est la voiture qui conduisait"

Fernando Alonso a pris pour la première fois le volant de sa monoplace d’IndyCar alignée par McLaren-Honda-Andretti ce mercredi sur le circuit d’Indianapolis en vue de sa participation à Indy 500.

L’Espagnol a jusqu’à présent parcouru une soixantaine de tours du circuit, le plus rapide à la vitesse de 221,7 mph (355,7 km/h).

"C’était bien sympa, a réagi Alonso entre deux relais. Je pense que c’est la meilleure façon pour y aller crescendo."

"C’était probablement un petit peu plus difficile au début d’atteindre l’allure minimale, mais les deux phases d’après ont été plus faciles à accomplir."

"J’espère pouvoir compléter plus de tours à présent et commencer à ressentir la voiture un petit peu plus, car pour le moment c’est plutôt la voiture qui conduit ! Ce n’est pas moi qui la conduis !"

"Jusqu’à présent, cette journée se déroule parfaitement bien. L’équipe a accompli un travail remarquable pour préparer du mieux possible cette journée."

