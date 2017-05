Alonso : "Aller à Monaco pour finir 7ème, non merci !"

Fernando Alonso affirme qu’il ne regrette à aucun instant sa décision de manquer le Grand Prix de Monaco prévu dans deux semaines pour disputer les 500 Miles d’Indianapolis à la place.

En se qualifiant septième hier au Circuit de Catalunya, le double champion du monde de Formule 1 aurait pourtant eu l’opportunité de se mettre en valeur en Principauté, dont le tracé est l’un des moins importants de la saison en termes de puissance moteur.

"Concernant ma non-participation au Grand Prix de Monaco, je n’ai absolument aucun regret, aucun !", assure l’intéressé.

"Je disputerai Indy 500, l’une des plus belles courses au monde, si pas la plus grande course automobile du monde, à la place."

"Il y a six voitures – les deux Mercedes, les deux Ferrari et les deux Red Bull – qui seront imbattables lors des courses à venir. Donc aller à Monaco pour me battre pour une septième place, non merci !"

