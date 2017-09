Alonso accepterait de piloter une McLaren-Renault en 2018

C’est le directeur exécutif de McLaren, Zak Brown, qui l’a affirmé hier à l’arrivée du Grand Prix d’Italie à Monza : Fernando Alonso restera probablement à Woking pour la saison 2018 de Formule 1 si la future MCL33 est équipée d’un V6 turbo hybride Renault.

McLaren souhaite récupérer, à partir de l’année prochaine, le moteur Renault qui propulse la Toro Rosso cette saison. Le Losange n’y est pas opposé, à condition que Honda accepte de mettre un terme à son contrat avec McLaren et qu’un accord puisse être trouvé entre Red Bull et Honda pour que la Toro Rosso soit équipée d’un moteur japonais à partir de 2018, ce qui permettrait aux Nippons de sauver la face et de rester en F1.

Si un tel scénario vient à voir le jour, Brown est confiant quant au fait qu’Alonso acceptera de prolonger son contrat avec McLaren.

"Oui, je pense que c’est très probable qu'il accepte", a répondu l’Américain à la chaîne Sky Sports quand il lui a été demandé s’il pensait qu’Alonso accepterait de prolonger son contrat dans le cas où McLaren venait à être motorisée par Renault en 2018.

"Nous prenons souvent notre petit-déjeuner ensemble dernièrement. Fernando adore cette équipe, il aime plus que jamais piloter ces monoplaces de Formule 1, il veut rester en F1 et il veut que nous soyons plus compétitifs."

"Certaines avancées ont été réalisées ce week-end. Lorsque le premier domino sera tombé, le reste suivra assez rapidement", a-t-il ajouté.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.