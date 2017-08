Alonso a reçu plusieurs offres pour 2018

Fernando Alonso confirme qu’il a reçu "plusieurs offres" d’équipes rivales en F1 pour 2018, alors que son contrat avec McLaren expire à la fin de cette saison.

Selon une rumeur insistante du paddock ce week-end à Spa-Francorchamps, Williams aurait fait une offre à Alonso, lui proposant un salaire de 25 millions d’euros.

"Je penserai à mon avenir et je prendrai des décisions le mois prochain", a répondu Alonso lorsqu’il a été interrogé sur cette soi-disant offre, ne la démentant pas pour autant.

"Oui, j’ai reçu plusieurs offres. J’en ai reçu en juin, en juillet et encore ce mois-ci. J’ai déjà dit non à 60% d’entre elles et je dois encore réfléchir pour les 40% restantes."

"Mais je souhaite attendre encore un peu, afin de prendre la meilleure décision pour moi. Je veux prendre la décision qui me rendra le plus heureux possible l’année prochaine."

Williams, qui n’a toujours pas annoncé ses pilotes pour 2018, s’est pour sa part refusée à tout commentaire.

"Nous travaillons toujours sur notre paire de pilotes pour la saison prochaine, et je ne désire pas faire d’autres commentaires", a simplement répondu Paddy Lowe, coactionnaire et directeur technique de l’écurie britannique.

