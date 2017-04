Alonso : "A moteur égal, la McLaren vaut un top 5"

Fernando Alonso affirme que McLaren possède l’un des meilleurs châssis du plateau cette saison.

A moteur égal, le double champion du monde de Formule 1 va même jusqu’à situer la MCL32 devant la Red Bull.

"C’est incroyable le temps que nous perdons dans les lignes droites", a déclaré Alonso à Sotchi ce week-end.

"Sur ce circuit, nous devons perdre entre 2,5 et 3 secondes rien que dans les lignes droites. Cela montre que nous avons un très bon châssis."

"[Avec un meilleur moteur], je pense que nous pourrions finir chaque Grand Prix dans le top 5, derrière Mercedes et Ferrari mais devant les autres écuries du plateau. Et sur certains circuits, je pense même qu’il pourrait ne pas y avoir trop d’écarts entre Mercedes, Ferrari et nous."

Alonso a signé le 15ème temps de la séance qualificative hier à Sotchi, terminant à 3,4 secondes de la pole position réalisée par Sebastian Vettel.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter