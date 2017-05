Alonso : "25 Grands Prix par an ? Ce sera sans moi..."

Après son exploit aux 500 Miles d'Indianapolis, Fernando Alonso s'apprête à reprendre du service en F1 lors du prochain Grand Prix du Canada.

Le pilote espagnol espère un regain de forme de la McLaren-Honda, sans quoi il pourrait bien aller voir ailleurs en 2018.

Tous les top teams sont intéressés par ses services, à l'exception de Red Bull qui fait traditionnellement confiance aux jeunes pilotes formés dans sa filière.

"Cela peut être Mercedes, ou même Ferrari, tandis que si Renault progresse et commence à dominer, tout est possible, confirme le Matador. A part Red Bull, le marché est très ouvert et je serai attentif à son évolution si mon équipe actuelle ne tient pas ses promesses."

"Maintenant, selon la volonté des nouveaux patrons de la F1, il paraît que le calendrier pourrait bientôt compter jusqu'à 25 manches, professe-t-il. Quand j'ai commencé à courir, il n'y avait que 16 Grands Prix, aujourd'hui nous en sommes à 20. Si cela passe à 25, alors je me retirerai, ce sera sans moi !"

