Alfa Romeo en F1 : le "beau projet" de Marchionne

Sergio Marchionne, patron du groupe Fiat-Chrysler, a réaffirmé qu’il évaluait sérieusement un retour d’Alfa Romeo en Formule 1.

Une écurie aux couleurs du Biscione servirait de tremplin à des pilotes de la Ferrari Driver Academy, les deux constructeurs étant détenus par le géant italien.

Il faudra un peu patienter avant de revoir la marque au trèfle en F1 car elle se focalise actuellement sur la promotion de ses modèles de route Giulia et Stelvio.

"Voir des Alfa Romeo sur la grille de départ d’un Grand Prix de Formule 1 serait un très beau projet. Si cela se fait, cela sera d’emblée avec une équipe satellite" a confié Marchionne à nos confrères de la Gazzetta dello Sport.

"Cela permettrait aux nombreux jeunes pilotes dont nous nous occupons de trouver un débouché afin de débuter en F1, poursuit le Transalpin. Mais nous sommes actuellement très concernés par nos nouvelles Giulia et Stelvio qui doivent générer d’importantes rentrées financières pour nous. Bref, nous ne prendrons aucune décision tant que nous n'aurons pas fait recette."

L'option la plus plausible pour un come-back d'Alfa Romeo en F1 serait une reprise de la Scuderia Toro Rosso, détenue depuis quelques années par Red Bull, ou éventuellement un rachat de Sauber (à moins d'un rapprochement avec Haas ?). Derrière le volant, on retrouverait le Monégasque Charles Leclerc ou encore les Italiens Antonio Giovinazzi et Antonio Fuoco.

Il faut remonter à 1985 pour retrouver la dernière apparition d'Alfa Romeo au championnat du monde de F1, avec Riccardo Patrese et Eddie Cheever dans l'écurie Euroracing aux couleurs Benetton.

