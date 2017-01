Alesi : Vettel doit surveiller son langage

Jean Alesi attend de Sebastian Vettel qu’il fasse plus attention à ce qu’il dit à la radio cette saison, après les insultes proférées par le quadruple champion du monde l’an dernier durant le Grand Prix du Mexique.

Alesi, ancien pilote de la Scuderia, estime que Vettel pourrait nuire à l’image du constructeur automobile italien s’il continue à perdre son sang-froid à la radio en 2017.

"Vettel a remporté quatre titres de champion du monde, j’ai donc la plus grande modestie quand je dis que Ferrari est plus grand qu’une simple monoplace de Formule 1. Ferrari a une tradition de la course automobile, son histoire est intimement liée à celle de la F1", déclare Alesi à la Gazzetta dello Sport.

"La Scuderia a un pays tout entier derrière elle. Et Vettel devrait penser à ça et à sa relation avec les tifosi quand il s’exprime à la radio", ajoute le Français.

Le contrat de Vettel avec Ferrari, tout comme celui de son équipier Kimi Räikkönen, expire à la fin de cette année.

