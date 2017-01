Alesi : "Peut-être que Rosberg n’aimait plus la course"

Jean Alesi déclare qu’il a changé d’avis sur la décision de Nico Rosberg de mettre un terme à sa carrière en F1 cinq jours après avoir remporté le titre à Abou Dhabi l’an dernier.

Dans un premier temps, l’ancien pilote français de F1 avait plutôt mal accueilli la nouvelle du départ à la retraite du champion du monde 2016 de F1.

"Au début, j’avais le même avis que Lauda. J’étais à la fois surpris et en colère", déclare-t-il dans une interview accordée à la Gazzetta dello sport.

"Disons que je ne comprenais pas vraiment la logique d’annoncer sa retraite moins d’une semaine seulement après avoir remporté le titre."

"Mais ensuite, j’y ai réfléchi davantage et j’ai pensé à Senna, qui avait déclaré qu’il était prêt à courir pour Williams pour une bouchée de pain et qui avait travaillé très dur pour que cela arrive et ensuite mourir. Peut-être que Nico ne ressentait tout simplement plus le besoin de courir."

Rosberg devrait être remplacé par Valtteri Bottas chez Mercedes cette saison.

